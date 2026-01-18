В Одесі арештували працівників ТЦК через викрадення чоловіка і вимагання

В Одесі суд заарештував трьох працівників ТЦК та члена громадської організації. За даними слідства, вони вимагали хабар за "вирішення питання" з мобілізацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського районного суду Одеси.

Паралельно з цим фігуранти вимагали у потерпілого 6 000 доларів . За ці гроші вони обіцяли не доставляти чоловіка до районного ТЦК та "вирішити питання" з мобілізацією.

За версією слідства, під час проведення мобілізаційних заходів у Київському районі міста підозрювані незаконно позбавили волі чоловіка. Використовуючи фізичний примус, його силоміць посадили до автобуса та близько години возили містом.

Суд постановив взяти їх під варту без права внесення застави .

Одеський суд обрав запобіжний захід для чотирьох підозрюваних - трьох співробітників ТЦК та СП і представника громадської організації.

Нагадаємо, що ДБР разом із СБУ та Держприкордонслужбою викрило двох військовослужбовців ТЦК на Прикарпатті, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

За даними слідства, схема діяла щонайменше з вересня 2025 року. Її організаторами виявилися два сержанти одного з районних територіальних центрів комплектування Івано-Франківської області.

Раніше в ДБР також повідомляли про викриття виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК у Волинській області, який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку.

Крім того, ще один корупційний епізод зафіксували в Рівному. Там посадовець ТЦК вимагав гроші у чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У разі відмови він погрожував штучно ускладнити або заблокувати оформлення необхідних документів.