Хабар навіть машиною: ДБР викрило посадовця Рівненського ОТЦК

ДБР оголосило підозру заступнику начальника Рівненського ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні хабарів за відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Схема здирництва

За даними слідства, посадовець вимагав гроші навіть у тих чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У випадку відмови він погрожував створити штучні перешкоди під час оформлення документів.

Ціна питання: від 10 до 12 тисяч доларів США.

Послуги: зняття з розшуку та безперешкодне отримання відстрочки.

"Плата" транспортним засобом

Щоб приховати корупційне походження активів, фігурант вигадав схему з купівлею авто. За його дорученням підлеглі придбали автомобіль, використавши частину грошей, отриманих як хабар. Транспортний засіб зареєстрували на підставну особу, але передали у повне користування керівнику. Після отримання авто військовозобов’язаного одразу зняли з розшуку.

Суд та покарання

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою).