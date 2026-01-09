Хабар навіть машиною: ДБР викрило посадовця Рівненського ОТЦК
ДБР оголосило підозру заступнику начальника Рівненського ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні хабарів за відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Схема здирництва
За даними слідства, посадовець вимагав гроші навіть у тих чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У випадку відмови він погрожував створити штучні перешкоди під час оформлення документів.
-
Ціна питання: від 10 до 12 тисяч доларів США.
-
Послуги: зняття з розшуку та безперешкодне отримання відстрочки.
"Плата" транспортним засобом
Щоб приховати корупційне походження активів, фігурант вигадав схему з купівлею авто. За його дорученням підлеглі придбали автомобіль, використавши частину грошей, отриманих як хабар. Транспортний засіб зареєстрували на підставну особу, але передали у повне користування керівнику. Після отримання авто військовозобов’язаного одразу зняли з розшуку.
Суд та покарання
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою).
-
Запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,27 млн гривень.
-
Санкція статті: до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ДБР викрило схему розкрадання майже 3 млрд гривень на закупівлі неякісних мін для ЗСУ. Контракти Міноборони та багатомільярдні аванси отримала фірма, яка ніколи раніше не займалася виробництвом боєприпасів.
Також ДБР викрило експосадовця Міноборони на розтраті понад 1 млрд гривень. Слідство встановило, що він закуповував продукти для ЗСУ за значно завищеними цінами, підписуючи завідомо збиткові для держави договори.