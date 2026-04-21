На Одещині працівники "швидкої" вивозили чоловіків до Придністров'я, - СБУ

11:05 21.04.2026 Вт
СБУ ліквідувала схему вивозу чоловіків до Придністров'я
aimg Костянтин Широкун
На Одещині працівники "швидкої" вивозили чоловіків до Придністров'я, - СБУ

Працівники екстреної медичної допомоги вивозили ухилянтів під виглядами санітарів до невизнаного Придністров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

"На Одещині затримано трьох працівників центру екстреної медичної допомоги, які на "кареті швидкої" переправляли ухилянтів до невизнаного Придністров’я", - зазначили у СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці затримали зловмисників, коли вони перевозили до сусідньої країни ухилянта, замаскованого під водія-санітара.

Також у регіоні підозру отримав місцевий фермер, який організував нелегальний "трафік" призовників за межі України в обхід КПП.

Встановлено, що до оборудки він залучив місцевого перевізника, який доставляв чоловіків до прикордонних населених пунктів, звідки вони пішки перетинали кордон лісовими стежками.

Схеми ухилення від мобілізації

Нагадаємо, нещодавно СБУ та Національна поліція ліквідували чотири схеми з ухилення від мобілізації, які працювали в різних регіонах України. Серед тих, хто отримав підозру – посадовець міністерства оборони.

Окрім того, ще одну схему викрили на Закарпатті. Там працівник ТЦК допомагав призовникам втікати з центру комплектування за 3-4 тисячі доларів. Тепер він може сісти на вісім років.

А на Одещині затримали керівництво "оновленої МСЕК". Вони займались підробкою медичних довідок.

