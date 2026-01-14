Знімав з розшуку за хабарі: на Волині викрили посадовця ТЦК
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з поліцейськими викрили виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК Волинської області, який за хабарі знімав військовозобов’язаних з розшуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДБР.
Затриманий за хабарі знімав чоловіків з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином він давав їм можливість оформити відстрочку та уникнути мобілізації.
Зловмисник пообіцяв одному з чоловіків зняття з розшуку за три тисячі доларів, які мали передати у два етапи. Під час першого посадовець отримав 1,5 тисячі доларів, а на одержанні другої частини грошей його затримали "на гарячому".
Фото: затримання посадовця ТЦК на отриманні хабаря (dbr.gov.ua)
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Крім того, слідчі ДБР подали до суду клопотання щодо відсторонення підозрюваного від посади та обрання йому запобіжного заходу.
Інші викриття ДБР
Нагадаємо, у Рівному посадовець ТЦК вимагав гроші у чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У випадку відмови він погрожував створити штучні перешкоди під час оформлення документів.
Раніше ДБР викрило схему розкрадання майже 3 млрд гривень на закупівлі неякісних мін для ЗСУ. Контракти Міноборони та багатомільярдні аванси отримала фірма, яка ніколи раніше не займалася виробництвом боєприпасів.
Крім того, ДБР викрило експосадовця Міноборони на розтраті понад 1 млрд гривень. Згідно з матеріалами слідства, він закуповував продукти для ЗСУ за значно завищеними цінами, підписуючи завідомо збиткові для держави договори.