В Одессе задержали 8 представителей ТЦК после погони со стрельбой

Во вторник, 21 апреля, СБУ задержала военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и "Суспільне".
Источники РБК-Украина рассказали, что были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК и один участковый.
Отмечается, что фигуранты требовали 50 тысяч долларов.
"Суспільному" в областном ТЦК сообщили, что для выяснения всех подробностей на место происшествия выехало руководство ведомства.
"Дополнительная информация будет предоставлена после официального уточнения", - говорится в заявлении пресс-службы ОТЦК.
Сообщается, что задержание представителей ТЦК происходило на улице Балковской с преследованием и выстрелами.
В Одесском ОТЦК подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК Одессы. Отмечается, что руководство ведомства обеспечивает "полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей".
В январе суд в Одессе арестовал трех работников ТЦК и члена общественной организации. По данным следствия, они требовали взятку в размере 6000 долларов за "решение вопроса" с мобилизацией.
Ранее ГБР вместе с СБУ и Госпогранслужбой разоблачило двух военнослужащих ТЦК на Прикарпатье, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию.
По данным следствия, схема действовала как минимум с сентября 2025 года. Ее организаторами оказались два сержанта одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области.
Кроме того, недавно разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК в Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.
Кроме того, в Ровно чиновник ТЦК требовал деньги у мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал искусственно усложнить или заблокировать оформление необходимых документов.