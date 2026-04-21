В Одессе задержали 8 представителей ТЦК после погони со стрельбой

Источники РБК-Украина рассказали, что были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК и один участковый.

Отмечается, что фигуранты требовали 50 тысяч долларов.

"Суспільному" в областном ТЦК сообщили, что для выяснения всех подробностей на место происшествия выехало руководство ведомства.

"Дополнительная информация будет предоставлена после официального уточнения", - говорится в заявлении пресс-службы ОТЦК.

Сообщается, что задержание представителей ТЦК происходило на улице Балковской с преследованием и выстрелами.

Обновлено в 14:50

В Одесском ОТЦК подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК Одессы. Отмечается, что руководство ведомства обеспечивает "полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей".

Другие задержания представителей ТЦК

В январе суд в Одессе арестовал трех работников ТЦК и члена общественной организации. По данным следствия, они требовали взятку в размере 6000 долларов за "решение вопроса" с мобилизацией.

Ранее ГБР вместе с СБУ и Госпогранслужбой разоблачило двух военнослужащих ТЦК на Прикарпатье, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию.

По данным следствия, схема действовала как минимум с сентября 2025 года. Ее организаторами оказались два сержанта одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области.