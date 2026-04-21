RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Одессе задержали 8 представителей ТЦК после погони со стрельбой

14:40 21.04.2026 Вт
2 мин
Что известно о причине громкого задержания?
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Иллюстративное фото: СБУ задержала восьмерых представителей ТЦК в Одессе (facebook.com_SecurSerUkraine)

Во вторник, 21 апреля, СБУ задержала военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и "Суспільне".

Источники РБК-Украина рассказали, что были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК и один участковый.

Отмечается, что фигуранты требовали 50 тысяч долларов.

"Суспільному" в областном ТЦК сообщили, что для выяснения всех подробностей на место происшествия выехало руководство ведомства.

"Дополнительная информация будет предоставлена после официального уточнения", - говорится в заявлении пресс-службы ОТЦК.

Сообщается, что задержание представителей ТЦК происходило на улице Балковской с преследованием и выстрелами.

Обновлено в 14:50

В Одесском ОТЦК подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК Одессы. Отмечается, что руководство ведомства обеспечивает "полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей".

Другие задержания представителей ТЦК

В январе суд в Одессе арестовал трех работников ТЦК и члена общественной организации. По данным следствия, они требовали взятку в размере 6000 долларов за "решение вопроса" с мобилизацией.

Ранее ГБР вместе с СБУ и Госпогранслужбой разоблачило двух военнослужащих ТЦК на Прикарпатье, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию.

По данным следствия, схема действовала как минимум с сентября 2025 года. Ее организаторами оказались два сержанта одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области.

Кроме того, недавно разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК в Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.

Кроме того, в Ровно чиновник ТЦК требовал деньги у мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал искусственно усложнить или заблокировать оформление необходимых документов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
