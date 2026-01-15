ua en ru
ДБР викрило двох сержантів ТЦК: переправляли "ухилянтів" до Румунії

Україна, Четвер 15 січня 2026 15:10
ДБР викрило двох сержантів ТЦК: переправляли "ухилянтів" до Румунії Ілюстративне фото: Державне бюро розслідувань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Державне бюро розслідувань спільно з СБУ та ДПСУ викрило двох військовослужбовців ТЦК в Івано-Франківській області, які переправляли "ухилянтів" до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що схема існувала щонайменше з вересня 2025 року. Її організували двоє сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування в Івано-Франківській області.

Через посередників сержанти підшукували чоловіків призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації та виїхати з України. Фігуранти встигли через свою схему переправити за кордон щонайменше 10 осіб.

За свої "послуги" сержанти брали доволі великі гроші: в одному з епізодів встановлено, що за 8 тисяч доларів вони пообіцяли особисто та на службовому автомобілі відвезти 44-річного "клієнта" до кордону з Румунією.

В список "послуг" входили безперешкодний проїзд через блокпости, інструкції щодо маршруту пересування та поведінки, а також подальших дій. Після прибуття на кордон чоловік, одягнутий в термокостюм, мав у темну пору доби самостійно подолати Прут.

Обох військових затримали та оголосили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України - "Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів".

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави", - додали в ДБР.

Фото: Державне бюро розслідувань

Зазначимо, до цього в ДБР повідомили, що викрили виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК Волинської області, який за хабарі знімав військовозобов’язаних з розшуку.

Ще один епізод - у Рівному посадовець ТЦК вимагав гроші у чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У випадку відмови він погрожував створити штучні перешкоди під час оформлення документів.

