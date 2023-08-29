Обстріл Полтавської області та підрив штабу "кадирівців" в Енергодарі: новини за 28 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

У Полтавській області через атаку РФ вночі є загиблі та поранені

Через російську атаку у Полтавській області в ніч на понеділок, 28 серпня, загинули двоє людей. Ще двоє - поранені, ще двох людей шукають.

"Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями", - розповів він.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих через обстріл Полтавської області збільшилася до 5 людей. Як розповів голова ОП Андрій Єрмак, росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району Полтавської області.

Операція ГУР. В Енергодарі підірвали штаб "кадирівців" з Росгвардії, окупанти евакуюються

В тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) сьогодні, 28 серпня, підірвали імпровізовану "казарму" підрозділу Росгвардії "Ахмат-1". В результаті цього постраждав особовий склад військових РФ.

У результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1".

О 09:50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі.

"В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених "кадирівців", - пояснили в ГУР.

Авіакатастрофа під Житомиром: слідство розглядає три версії трагедії

Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області, внаслідок чого загинув відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян зазначила, що ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії.

За її словами, до розслідування залучаться фахівці з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

"Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація - це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія - порушення при організації здійснення польотів", - сказала вона.

Щоб Путін не здавався дідом. У Кремлі визначаються з "конкурентами" диктатора на виборах

В Адміністрації президента РФ визначилися із так званими "конкурентами" російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах 2024 року. Головний критерій - політики мають бути старшими за 50 років.

За словами двох джерел видання, близьких до Кремля, одним із головних критеріїв відбору "конкурентів" на вибори став вік. Серед зареєстрованих "кандидатів" не повинно бути політиків молодших 50 років. За оцінкою чиновників АП, наявність таких кандидатів у бюлетені може змусити росіян задуматися про те, що 70-річний Путін - "вже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою".

Росія вже самостійно збирає "шахеди", до кінця року планує зібрати 1300 дронів, - ГУР

Російська Федерація почала працювати над тим, щоб налагодити потужне виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території. Після останніх атак "шахедів" в них виявили елементи, які вказують, що фінальний етап збору цих дронів відбувається вже на території Росії.

"Після останніх атак "шахедів" ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. І крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва "шахедів" на території РФ. Водночас під час однієї з російських виставок ВПК було заявлено, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року", - розповів Скібіцький.

Попередні дані ГУР свідчать про те, що противник запланував у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць так званих "Герань-2", тобто "шахедів". Для них планується застосовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва. Проте в реальності Росія на сьогодні не здатна виготовляти таку кількість БПЛА, зазначив Скібіцький.

Роботине звільнене. У Міноборони назвали наступний напрямок, де просуваються ЗСУ

Українські військовослужбовці звільнили Роботине у Запорізькій області. Наші бійці продовжують рух далі.

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр зазначила, що південь є основним напрямком Сил оборони України, де по Запорізькій та Херсонській областях ворог знаходиться в обороні.

"У нас продовжуються наступальні дії. Ви знаєте, що звільнене Роботине. І далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки", - сказала Маляр.

За її словами, йдеться про напрямки: Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате.

"Це ті напрямки, де зараз просуваються наші Збройні сили", - зауважила Маляр.

Полковника СБУ знайшли застреленим у своєму кабінеті в Києві, - джерело

Полковника Служби безпеки України знайшли застреленим у своєму кабінеті в Києві.

Зазначимо, що прес-служба СБУ у коментарі РБК-Україна повідомила, що обставини смерті співробітника спецслужби досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України.

Так, спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

СБУ також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.

Вперше з початку війни. НБУ дозволив продавати населенню більше валюти, але є нюанс

В Україні помʼякшили обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів. Зокрема дозволили банкам вільно продавати безготівкову валюту населенню.

"Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів.

Після Копенгагена та Джидди. Названо несподіване місце зустрічі послів за формулою миру в Україні

У Києві вже цього тижня відбудеться зустріч послів іноземних держав з обговорення та роботи над українською формулою миру. На засідання зберуться понад 70 учасників.

"Ми орієнтуємося на нашу формулу, ми враховуємо всі ті пропозиції, зокрема від Китаю, Бразилії, які є раціональними і сумісними з інтересами миру, з інтересами України. На наступній зустрічі послів, що відбудеться цього тижня в Києві, буде ще більше учасників, думаю, понад 70", - заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

За словами Жовкви, дуже важливо, що в цій роботі щодо формули миру бере участь ПАР, беруть участь інші держави Глобального Півдня - Бразилія, Індія, Китай.

В Україну повертаються дощі, але спека не відступає: прогноз погоди на тиждень

В Україну повертаються значні дощі. При цьому спекотна погода ще протримається.

Вівторок

Сьогодні переважно буде без опадів, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень прогнозуються окремі короткочасні дощі, грози.

Температура повітря вночі становитиме +15 +21 градус, а на півдні до +25. При цьому вдень в Україні буде +30 +35 градусів, а у східних та північно-східних областях +24 +29.

Середа та четвер

30 та 31 серпня в західних областях очікуються грозові дощі. Вдень у середу місцями прогнозуються значні дощі, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вночі очікується поступове зниження температури до +12 +17, а вдень до +18 +24 градусів.

При цьому на решті території переважно без опадів, лише в Житомирській, однак у Вінницькій, Київській та Одеській областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря вночі буде +16 +22 градусів, а вдень +26 +32.

Вітер південно-східний та східний. У четвер на заході країни північно-західний вітер, 5-12 м/с.

Пʼятниця

1 вересня прогнозуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Лише у південно-східній частині, у Харківській області та на крайньому заході країни буде без опадів.

Температура повітря у західних областях вночі становитиме +10 +16, а вдень +21-+26. На решті території вночі буде +14 +20, а вдень +29 +34, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях +23 +28.