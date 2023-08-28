Щоб Путін не здавався дідом. У Кремлі визначаються з "конкурентами" диктатора на виборах

В Адміністрації президента РФ визначилися із так званими "конкурентами" російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах 2024 року. Головний критерій - політики мають бути старшими за 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу" .

За словами двох джерел видання, близьких до Кремля, одним із головних критеріїв відбору "конкурентів" на вибори став вік. Серед зареєстрованих "кандидатів" не повинно бути політиків молодших 50 років. За оцінкою чиновників АП, наявність таких кандидатів у бюлетені може змусити росіян задуматися про те, що 70-річний Путін - "вже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою".

"Кандидати"

В АП розраховують, що окрім Путіна на вибори підуть представники трьох парламентських партій: Комуністичної партії, Ліберально-демократичної партії та "Нових людей". При цьому лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов заявив, що його партія не висуватиме кандидата та підтримає Путіна.

Кандидатом від КПРФ Кремль бачить Геннадія Зюганова. Джерела, близькі до АП повідомляють, що він звичний диктатору, у нього високий статус лідера партії, його прізвище знайоме кожному виборцю. При цьому, за його словами, він має стелю - кондовий електорат КПРФ, нових виборців він не залучатиме.

Так, у 2008 році на виборах президента Зюганов отримав 17%, у 2012 році - 18%. Така стабільність є важливою для Кремля, оскільки планується, що на майбутніх виборах Путін нібито набере "рекордний результат".

Повідомляється, що диктатор має нібито отримати понад 80% голосів із явкою понад 70%.

Кандидатом від ЛДПР, за задумом Кремля, має стати лідер партії Леонід Слуцький. Джерела зазначають, що політик підтримує цю ідею, "любить піар" і хоче "підняти особисту популярність".

Ситуація з кандидатом від "Нових людей" складається складніше. У Кремлі хотіли б, щоб від партії висунувся її голова, бізнесмен Олексій Нечаєв, оскільки він "серйозний чоловік у піджаку, представницький, правильний, але маловідомий і не дуже харизматичний".

Але сам Нечаєв розуміє, що "багато відсотків йому набрати не дадуть, а отримувати крихти і бути Льошею 2% він не хоче". Політик хоче, щоб НЛ вийшли щонайменше на третє місце на виборах до Держдуми у 2026 році. І думає, що його низький результат на президентських виборах завадить цій меті.

Натомість Нечаєв пропонує віце-спікера Держдуми Владислава Даванкова, який зараз балотується у мери Москви. Але АП ця кандидатура не влаштовує.

Так, джерела зазначають, що Даванкову 39 років, він любить піар, але молодий і активний кандидат може змусити виборця подумати про вік президента.

"Йдеться не про результат (Путіна - ред.) на самих виборах, а про перспективу пари-трійки років, коли думки про те, що Путін, звичайно, молодець, але не пора б прийти комусь молодше, з'являться. Участь молодих кандидатів може стати каталізатором таких думок", - каже джерело ЗМІ.

Згідно з опитуванням компанії Russian Field, проведеним у травні цього року, вік є третьою за популярністю відповіддю на питання про те, що росіянам не подобається в чинному президенті. Вище лише "м'якість" Путіна та його неуважність до внутрішніх справ країни.

"Вибори" в окупації

Хоча в АП вже готуються до виборів президента РФ у 2024 році, спочатку в країні-агресорі відбудуться вибори різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори глав низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Вони відбудуться 10 вересня. При цьому загарбники хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори в країні-агресорі.

Зазначимо, що наприкінці травня до Росії було внесено зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.

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