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В Україну повертаються дощі, але спека не відступає: прогноз погоди на тиждень

Понеділок 28 серпня 2023 15:45
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В Україну повертаються дощі, але спека не відступає: прогноз погоди на тиждень Фото: В Україну повертаються дощі, але спека не відступає (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну повертаються значні дощі. При цьому спекотна погода ще протримається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Вівторок

Завтра переважно буде без опадів, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень прогнозуються окремі короткочасні дощі, грози.

Температура повітря вночі становитиме +15 +21 градус, а на півдні до +25. При цьому вдень в Україні буде +30 +35 градусів, а у східних та північно-східних областях +24 +29.

Середа та четвер

30 та 31 серпня в західних областях очікуються грозові дощі. Вдень у середу місцями прогнозуються значні дощі, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вночі очікується поступове зниження температури до +12 +17, а вдень до +18 +24 градусів.

При цьому на решті території переважно без опадів, лише в Житомирській, однак у Вінницькій, Київській та Одеській областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря вночі буде +16 +22 градусів, а вдень +26 +32.

Вітер південно-східний та східний. У четвер на заході країни північно-західний вітер, 5-12 м/с.

Пʼятниця

1 вересня прогнозуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Лише у південно-східній частині, у Харківській області та на крайньому заході країни буде без опадів.

Температура повітря у західних областях вночі становитиме +10 +16, а вдень +21-+26. На решті території вночі буде +14 +20, а вдень +29 +34, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях +23 +28.

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