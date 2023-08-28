Вперше з початку війни. НБУ дозволив продавати населенню більше валюти, але є нюанс

В Україні помʼякшили обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів. Зокрема дозволили банкам вільно продавати безготівкову валюту населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

"Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів.

Що саме змінитися

З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

Вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку;

Збільшить зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

На що це вплине

У Нацбанку вважають, що зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

"За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів", - додали наостанок.

Інформація від Monobank

Власник Monobank Олег Гороховський повідомив, що пом'якшення валютних обмежень запрацюють 01:00 29 серпня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку.

Також РБК-Україна писало, що Нацбанк готується до відміни фіксованого та повернення обмежено гнучкого курсу.