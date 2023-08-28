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У ГУР розповіли, скільки в Росії залишається ракет

Понеділок 28 серпня 2023 09:20
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У ГУР розповіли, скільки в Росії залишається ракет Фото: заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько
Експерт: Вадим Скібіцький

У Росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими ворог найчастіше атакує різні регіони України.

Про це РБК-Україна повідомив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, Головне управління розвідки Міністерства оборони дуже ретельно відслідковує все, що пов'язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом.

"Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети "Іскандер", то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси "Калібрів" - це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет", - сказав Скібіцький.

Крім того, за його словами, у росіян у запасах може бути ще приблизно 75 одиниць "Кинжалів".

Представник ГУР додав, що на сьогодні росіяни менше використовують Х-101, порівнюючи з осінню минулого року. Цьому є дві причини. По-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити запаси цих ракет.

"Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор - Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть "Калібрами", які ми успішно збиваємо", - пояснив Скібіцький.

Детальніше про те, чого чекати від Росії восени, читайте в матеріалі РБК-Україна "Енергетика під загрозою. Чим Росія може атакувати Україну восени та скільки у ворога ракет".

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