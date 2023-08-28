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СБУ затримала в Куп'янську окупаційного "поліцейського", який боровся з партизанами

Куп'янськ, Понеділок 28 серпня 2023 16:28
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СБУ затримала в Куп'янську окупаційного "поліцейського", який боровся з партизанами Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали жителя Куп'янська (Харківська область), який під час окупації частини регіону прислужував росіянам у "МВС РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Зловмисником виявився 31-річний житель Куп'янська. Під час окупації міста він подав свою "кандидатуру" до лав створеного агресором "Управління МВС у Харківській області".

Враховуючи прокремлівську "позицію" колаборанта, рашисти призначили його "оперуповноваженим відділу карного розшуку" у складі карального органу.

Чим колаборант займався в окупованому місті

На цій "посаді" він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору в регіоні.

СБУ затримала в Куп'янську окупаційного &quot;поліцейського&quot;, який боровся з партизанами

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Для цього колабораціоніст брав участь в "облавах" на житло українських патріотів та їхньому "доправленні" до відділку окупаційної поліції", - йдеться у повідомленні.

Там він безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів сфабрикованих "кримінальних справ" для ув'язнення людей у російських катівнях.

Що йому загрожує

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись від правосуддя на території регіону. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за фактом колабораційної діяльності. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Колаборанти з Куп'янська

Раніше повідомлялось, що колишнього поліцейського з Харківської області засудили до 15 років в'язниці. Під час окупації Куп'янська він почав "працювати" на РФ.

Також колаборант із Куп'янська (Харківська область) під час окупації міста хотів вивезти 700 тонн зерна в Росію. Його затримали і засудили до 13 років в'язниці.

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