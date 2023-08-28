ЗСУ знешкодили майже 300 росіян та знищили 5 складів боєприпасів на Таврійському напрямку

Українські військові ліквідували або поранили майже 300 російських окупантів та знищили 5 складів боєприпасів на Таврійському напрямку за минулу добу.

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом минулої доби росіяни завдали 33 авіаційних удари, провели 19 бойових зіткнень. Вони також здійснили 580 обстрілів, застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські бійці продовжують стримувати наступ росіян в районі Мар’їнки Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Катеринівка, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти, як Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Щербаки, Степове, Лук'янівське Запорізької області.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1218 вогневих завдань протягом доби.

Загальні втрати противника склали 293 особи, з них безповоротні - 50, поранені - 243.

Наші захисники також знищили 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 9 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 дрон, 9 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 5 складів боєприпасів, 1 пункт управління та 1 спостережний пункт ворога.

Ситуація на передовій

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що росіяни і надалі намагаються наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Так, окупанти створюють мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області та шукають слабкі місця в нашій обороні, щоб прорвати її.

Вони також готуються до перегрупування військ на Лиманському напрямку.

Додамо, що нашим бійцям вдалося витіснили ворога з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївки Донецької області.

До того ж, українські військові мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Вони закріплюються на досягнутих рубежах.

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