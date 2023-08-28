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У Полтавській області через атаку РФ вночі є загиблі та поранені

Україна, Понеділок 28 серпня 2023 08:32
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У Полтавській області через атаку РФ вночі є загиблі та поранені Фото: у Полтавській області через атаку РФ вночі є загиблі та поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через російську атаку у Полтавській області в ніч на понеділок, 28 серпня, загинули двоє людей. Ще двоє - поранені, ще двох людей шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями", - розповів він.

Крім того, за даними очільника ОВА, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо.

"Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех", - додав Лунін.

Обстріл України 28 серпня

На ранок понеділка, 28 серпня, у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові попередили, що зафіксовано ракетну небезпеку, зокрема можливі пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Незабаром тривога поширилась і на захід України.

Пізніше стало відомо, що під час ракетного удару по Україні в Полтавській області є руйнування промислового об'єкта, а в Кривому Розі є влучання у приватні будинки.

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