Ігнат пояснив, чому РФ вже другу ніч поспіль використовує невелику кількість ракет

Російські війська вже другу ніч поспіль використовують невелику кількість ракет для обстрілу території України. Таким чином ворог поступово методично тримає нашу країну і Сили оборони в напрузі, знищуючи цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"У них (росіян, - ред.) є свої певні завдання, цілі, об'єкти, які вони намагаються уразити й знищити. Цього разу на Полтавщині. Це цивільний об'єкт, а туди направили ракети аж з Чорного моря", - сказав Ігнат.

За його словами, ворог поступово методично тримає Україну і Сили оборони в напрузі, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру.

"Ми бачили це з портами на Одещині та інших регіонах. Зерно та інше продовольство. От і обличчя Росії, яка влаштувала тут не один голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу. Минулого року це була енергетика. А зараз уже продовольчий сектор", - зазначив речник.

Ігнат наголосив, що РФ намагається нищити нашу економіку і таким чином впливати на психологічний стан українців.

Обстріл України 28 серпня

У ніч проти 28 серпня війська РФ знову атакували територію України крилатими ракетами. Повітряна тривога була оголошена спочатку на півдні, а згодом майже по всій країні.

У Полтавській області є руйнування промислового об'єкта, а у Кривому Розі постраждали приватні будинки.

Прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що вночі росіяни застосували тактику, схожу на минулий удар, на добу раніше, коли повітряні цілі противника часто маневрували.

Додамо, під час нічної атаки силам ППО вдалося збити чотири російські ракети.