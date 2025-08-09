Обстріл автобуса під Херсоном: зафіксовано повторний удар, поранено поліцейських

Російські війська сьогодні зранку, 9 серпня, вдарили по автобусу поблизу Херсона. Під час евакуації загиблих та поранених ворог завдав повторного обстрілу, контузивши поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Херсонської області та Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Рейсовий автобус перевозив мирних херсонців. На під’їзді до селища Інженерне у транспортний засіб влучив ворожий безпілотник. Внаслідок вибуху на місці загинули двоє цивільних, ще шістнадцять – отримали поранення різного ступеню тяжкості, двоє з них перебувають у тяжкому стані", - зазначив начальник обласного главку поліції Роман Козьяков.
За його словами, усіх пасажирів одразу доправили до укриття, після чого їх перевезли до Херсона.
Також під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону. В результаті троє працівників поліції отримали контузії.
"Ось так Росія "хоче миру". Атака звичайного автобусу в передмісті Херсона, в якому росіяни щодня влаштовують полювання на цивільних. Загиблі люди. Навіщо? росіяни дурять всіх навколо, вдаючи, що вони готові зупинити війну, але не роблять нічого для досягнення цієї мети", - зазначив Єрмак.
Російські війська не припиняють ударів по Херсону та навколишнім громадам. Так, ворог сьогодні зранку, 9 серпня, атакували маршрутний автобус поблизу Херсона. В результаті удару 2 осіб загинули, 16 - отримали поранення.
Окрім цього, 6 серпня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Також до лікарні звернувся чоловік з пораненням.
Також 3 серпня російські війська завдали ударів по житлових районах Херсона. Під артилерійський обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.
2 серпня окупанти також гатили по місту. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.
До цього в передмісті Херсона ворожий терор-дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.