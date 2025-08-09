Обстрел автобуса под Херсоном: зафиксирован повторный удар, ранены полицейские

"Рейсовый автобус перевозил мирных херсонцев. На подъезде к поселку Инженерное в транспортное средство попал вражеский беспилотник. В результате взрыва на месте погибли двое гражданских, еще шестнадцать - получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил начальник областного главка полиции Роман Козьяков.



По его словам, всех пассажиров сразу доставили в укрытие, после чего их перевезли в Херсон.

Также во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона. В результате трое сотрудников полиции получили контузии.

Реакция Офиса президента

"Вот так Россия "хочет мира". Атака обычного автобуса в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских. Погибшие люди. Зачем? россияне обманывают всех вокруг, делая вид, что они готовы остановить войну, но не делают ничего для достижения этой цели", - отметил Ермак.