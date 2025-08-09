Обстрел автобуса под Херсоном: зафиксирован повторный удар, ранены полицейские

Российские войска сегодня утром, 9 августа, ударили по автобусу вблизи Херсона. Во время эвакуации погибших и раненых враг нанес повторный обстрел, контузив полицейских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Херсонской области и Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Рейсовый автобус перевозил мирных херсонцев. На подъезде к поселку Инженерное в транспортное средство попал вражеский беспилотник. В результате взрыва на месте погибли двое гражданских, еще шестнадцать - получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил начальник областного главка полиции Роман Козьяков.
По его словам, всех пассажиров сразу доставили в укрытие, после чего их перевезли в Херсон.
Также во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона. В результате трое сотрудников полиции получили контузии.
"Вот так Россия "хочет мира". Атака обычного автобуса в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских. Погибшие люди. Зачем? россияне обманывают всех вокруг, делая вид, что они готовы остановить войну, но не делают ничего для достижения этой цели", - отметил Ермак.
Российские войска не прекращают ударов по Херсону и окружающим общинам. Так, враг сегодня утром, 9 августа, атаковали маршрутный автобус вблизи Херсона. В результате удара 2 человека погибли, 16 - получили ранения.
Кроме этого, 6 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратился мужчина с ранением.
Также 3 августа российские войска нанесли удары по жилым районам Херсона. Под артиллерийский обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.
2 августа оккупанты также били по городу. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.
До этого в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.