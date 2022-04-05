Обстрелы Николаева и высылка российских дипломатов из Германии: новости за 4 апреля

Российские оккупанты обстреляли Николаев, Польша и страны Балтии готовят полную изоляцию от России, Германия высылает из страны 40 российских дипломатов. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 4 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты 4 апреля обстреляли жилые кварталы и гражданские объекты в Николаеве кассетными боеприпасами. В результате погибли 10 человек и более 60 человек получили ранения

Российская армия нанесла ракетный удар по одному из объектов Одессы.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что сейчас всех жертв в результате обстрелов оккупантов посчитать не могут, ведь людей хоронили прямо на огородах и дворах.

С начала военной агрессии России против Украины пострадали 425 детей. Из них 161 ребенок погиб, 264 несовершеннолетних получили ранения.

С начала войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 300 военнослужащих убитыми. Уничтожены 147 самолетов, 647 танков и 330 артиллерийских систем.

Границы закроют полностью: Польша и страны Балтии готовят полную изоляцию от России

Польша и страны Балтии в ближайшие дни начнут полную изоляцию от России и Беларуси. В частности, закроют свои границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.

"Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России", - отметил он и опубликовал ответ министров транспорта вышеуказанных стран.

ЕС готов участвовать в расследовании "резни в Буче". Помогут Европол и Евроюст

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности направить группу следователей для сбора доказательств и расследования российских военных преступлений, известных как "резня в Буче". В сотрудничестве с украинской прокуратурой готовы работать также Европол и Евроюст.

По словам фон дер Ляйен, виновные в этих преступлениях не должны остаться безнаказанными.

Россия готовится захватить Харьков и окружить силы ООС, - Минобороны

Российские оккупанты готовятся к захвату города Харькова. Также враг намерен окружить украинские силы Операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Александра Мотузяника во время брифинга.

"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку Объединенных сил и овладеть городом Харьков", - заявил Мотузяник.

Германия высылает из страны 40 российских дипломатов. Из-за "резни в Буче"

Германия отреагировала на зверства, которые совершали российские оккупанты в Буче. Приняла решение выслать 40 дипломатов России. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По словам главы Министерства иностранных дел Анналены Бербок, российские дипломаты ежедневно работали в Германии против свободы и сплоченности общества.