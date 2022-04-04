Около 18 300 военных и 147 самолетов: Генштаб назвал потери России
Фото: украинские войска продолжают уничтожать оккупантов (t me ressentiment_channel)
С начала войны России против Украины российская сторона потеряла около 18 300 военнослужащих убитыми. Уничтожены 147 самолетов, 647 танков и 330 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 18300 человек
- Танки - 647 единиц
- Боевые бронированные машины - 1844 единиц
- Артиллерийские системы - 330 единиц
- РСЗО - 107 единиц
- Средства ПВО - 54 единицы
- Самолеты - 147 единиц
- Вертолеты - 134 единицы
- Автомобильная техника - 1273 единицы
- Корабли/катера - 7 единиц
- Цистерны с ГСМ - 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 92 единицы
- Специальная техника - 25 единиц
- Пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали заместителя комбрига, российского подполковника Виталия Слабцова.
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