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В Украине с начала вторжения РФ погиб 161 ребенок

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Украина, Понедельник 04 апреля 2022 08:37
В Украине с начала вторжения РФ погиб 161 ребенок Фото: в Украине погибло 161 ребенка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С начала военной агрессии России против Украины пострадали 425 детей. Из них 161 ребенок погиб, 264 несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, больше всего детей пострадало в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевский - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях и столице - 16.

Также за период войны повреждено 869 учебных заведений, из них 83 разрушены полностью.

Напомним, что 3 апреля российские оккупанты обстреляли Новодружеськ Луганской области. В результате атаки погибли два волонтера.

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