Обстріл Миколаєва та висилка російських дипломатів з Німеччини: новини за 4 квітня

Російські окупанти обстріляли Миколаїв, Польща та країни Балтії готують повну ізоляцію від Росії, Німеччина висилає із країни 40 російських дипломатів. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 4 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти 4 квітня обстріляли житлові квартали й цивільні об'єкти в Миколаєві касетними боєприпасами. Внаслідок цього загинуло 10 людей, поранення отримали більше 60 осіб.

Російська армія завдала ракетного удару по одному з об'єктів Одеси.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що наразі усіх жертв внаслідок обстрілів окупантів порахувати не можуть, адже людей ховали прямо на городах та дворах.

З початку військової агресії Росії проти України постраждали 425 дітей. З них 161 дитина загинула, 264 неповнолітніх отримали поранення.

З початку війни Росії проти України російська сторона втратила близько 18 300 військовослужбовців убитими. Знищено 147 літаків, 647 танків та 330 артилерійських систем.

Кордони закриють повністю: Польща і країни Балтії готують повну ізоляцію від Росії

Польща і країни Балтії в найближчі дні почнуть повну ізоляцію від Росії та Білорусі. Зокрема, закриють свої кордони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

"Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години почнуть процес повної ізоляції від Росії", - зазначив він і опублікував відповідь міністрів транспорту вищевказаних країн.

ЄС готовий брати участь у розслідуванні "різанини в Бучі". Допоможуть Європол і Євроюст

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність направити групу слідчих для збору доказів і розслідування російських військових злочинів, відомих як "різанина в Бучі". У співпраці з українською прокуратурою готові працювати також Європол і Євроюст.

За словами фон дер Ляєн, винні в цих злочинах не мають залишитися безкарними.

Росія готується захопити Харків та оточити сили ООС, - Міноборони

Російські окупанти готуються до захоплення міста Харків. Також ворог має намір оточити українські сили Операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків", - заявив Мотузяник.

Німеччина висилає з країни 40 російських дипломатів. Через "різанину в Бучі"

Німеччина відреагувала на звірства, які чинили російські загарбники у Бучі. Прийняла рішення вислати 40 дипломатів Росії. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За словами голови Міністерства закордонних справ Анналени Бербок, російські дипломати щодня працювали в Німеччині проти свободи й згуртованості суспільства.