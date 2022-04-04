В Николаеве из-за обстрелов оккупантов ранено более 60 человек, есть погибшие, - глава ОГА

Сегодня, 4 апреля, российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего ранения получили более 60 человек. Кроме того, есть жертвы, среди которых 1 ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

По его словам, в середине дня российские военные обстреляли детскую больницу. Погиб 1 ребенок и 1 мужчина. Также были обстреляны остановка и торговые ряды, где погибли 9 человек, и 61 получили ранения.

"Никакой логики в этом нет. Все понимают, что это центр города, один из районов города. Люди просто ходили по своим делам, и русские оккупанты обстреливают, "Смерчами", "Ураганами", или чем они там стреляют", - прокомментировал глава ОГА