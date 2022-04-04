Границы закроют полностью: Польша и страны Балтии готовят полную изоляцию от России

Польша и страны Балтии в ближайшие дни начнут полную изоляцию от России и Беларуси. В частности, закроют свои границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.

"Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России", - отметил он и опубликовал ответ министров транспорта вышеуказанных стран.

Он уточнил, что Украина на прошлой неделе официально обратилась к этим странам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с Россией и Беларусью.

"Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата. В случае принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными", - добавил Найем.