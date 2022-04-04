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Россия готовится захватить Харьков и окружить силы ООС, - Минобороны

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Киев, Понедельник 04 апреля 2022 17:33
Россия готовится захватить Харьков и окружить силы ООС, - Минобороны Фото: прес-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты готовятся к захвату города Харьков. Также враг намерен окружить украинские силы Операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Александра Мотузяника во время брифинга.

"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку Объединенных сил и овладеть городом Харьков", - заявил Мотузяник.

По его словам, Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины и принимает меры по формированию и перемещения дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военного округа для участия в боевых действиях.

"Противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах - как путем переброски войск других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва", - рассказал Мотузяник.

Кроме того, оккупанты налаживают маршруты логистического обеспечения группировок войск, создают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также осуществляют подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

"В целом российские оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины", - добавил спикер Минобороны.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты не оставляют попыток взять Мариуполь. При этом они готовятся к наступлению на Северодонецк и Славянск.

Добавим, оккупанты ночью пытались прорваться в город Рубежное Луганской области, но атака была отбита. Десятки российских военных погибли.

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