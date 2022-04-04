Число жертв устанавливается. В Сумской области уже насчитали более 200 преступлений РФ

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что сейчас всех жертв в результате обстрелов оккупантов посчитать не могут, ведь людей хоронили прямо на огородах и дворах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого в телемарафоне.

По его словам, сейчас правоохранители открыли более 200 производств, о нарушении правил и обычаев войны.

Также он отметил, что все преступления будут зафиксированы и переданы в международные организации для международного суда над российскими оккупантами.

"Мы пока не можем посчитать всех жертв, потому что людей хоронили прямо на огородах и во дворах. Надо найти всех и учесть. Но полиция открыла уже более 200 производств по фактам нарушений правил и обычаев ведения войны, - сказал Живицкий.