Вражеские обстрелы Николаева: погибли 10 человек и 46 получили ранения

Российские оккупанты 4 апреля обстреляли жилые кварталы и гражданские объекты в Николаеве кассетными боеприпасами. В результате погибли 10 человек и 46 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича.

Сообщается, что предварительно в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.

Также кроме жилых домов, российские оккупанты обстреляли:

одну городскую больницу;

одну областную больницу;

центр профилактических болезней;

дом ребенка;

11 детских садов;

12 школ;

1 ПТУ;

2 филиала учреждений внешкольного образования.

К тому же в результате атак были повреждены высоковольтные линии в Ингульском районе. Однако по состоянию на 18:30 сети отремонтированы.

Отмечается, что все еще без питания остаются Снигиревка, Широкое, Прибугское, Заселье, Новониколаевка. Также отсутствует электроснабжение в Бармашово.

Из-за повреждения в результате обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах. В частности, сейчас 240 абонентов без газа.