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Обстрелы Днепропетровской области и удар по Бахмуту: новости за 10 августа

Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Российские захватчики открыли огонь по Никопольскому району Днепропетровской области, нанесен удар по центральной части Бахмута, СБУ объявила в международный розыск бывшего "регионала". Подробнее о том, что произошло в среду, 10 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В России заявили о "точке невозврата" в войне против Украины

В России считают, что война в Украине якобы прошла "точку невозврата" и быстрое завершение конфликта сейчас невозможно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Специальная военная операция" уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", - заявил чиновник страны-агрессора.

Ермак назвал "жизненно необходимые" сроки окончания активной фазы войны в Украине

Жизненно необходимо завершить активную фазу войны России против Украины до начала зимы.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, одна из причин установления таких сроков заключается в возможных российских атаках на теплоэнергетическую инфраструктуру Украины.

СБУ объявила в международный розыск бывшего "регионала"

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск бывшего депутата от "Партии регионов" за коллаборационизм.

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об экс-депутате от "Партии регионов" Игоре Маркове.

В Киеве родители смогут выбирать форму обучения для школьников

В Украине с 1 сентября заработают школы в регионах, где не идут боевые действия. В Киеве также родители сами смогут выбирать для своих чад формат обучения.

Отмечается, что родители смогут изменить свой выбор в течение учебного года.

Украинцев предупредили о грозе: в каких областях ожидать непогоду

В четверг, 11 августа, в ряде областей Украины будут ожидаться грозы. Украинцев предупредили о І уровне опасности.

Грозы будут ожидаться в Киеве, западных и северных областях, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской области и Полтавской областях.

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