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На блокпосте в Васильевке умерли 10 человек, желающих эвакуироваться

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Васильевка, Среда 10 августа 2022 17:12
На блокпосте в Васильевке умерли 10 человек, желающих эвакуироваться Фото: в Васильевке на блокпосте скончались 10 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области на российском блокпосте умерли 10 человек. Они стояли в очереди на эвакуацию на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Количество смертей выросло и дошло до 10. Это те, кто не дождался эвакуации", - заявил городской голова.

Он отметил, что в Васильевке на блокпосте остается более тысячи автомобилей, которые ждут эвакуации.

По его словам, недавно в местную больницу доставили младенца с тепловым ударом, поскольку оккупанты два дня не пропускали авто.

Стоит отметить, что через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.

Напомним, во время эвакуации в Запорожской области автобус с переселенцами попал под артиллерийский обстрел россиян.

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эвакуация Запорожская область
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