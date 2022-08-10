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В России заявили о "точке невозврата" в войне против Украины

Новина українською →
Москва, Среда 10 августа 2022 21:29
В России заявили о "точке невозврата" в войне против Украины Фото: в России заявили о "точке невозврата" в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России считают, что война в Украине якобы прошла "точку невозврата" и быстрое завершение конфликта сейчас невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, которое приводит "Интерфакс".

"Специальная военная операция" уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", - заявил чиновник страны-агрессора.

Он также напомнил один из основных нарративов российской пропаганды о том, что Москва якобы готова к дипломатии, но позиция россиян в переговорах "будет гораздо жестче, чем была".

Напомним, ранее Слуцкий заявил, что целью войны, развязанной Россией против Украины, является отвоевание русского языка и здравого смысла.

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