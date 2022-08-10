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Украинцев предупредили о грозе: в каких областях ожидать непогоду

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Среда 10 августа 2022 13:42
Украинцев предупредили о грозе: в каких областях ожидать непогоду Фото: украинцев предупредили о грозе 11 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 августа, в ряде областей Украины будут ожидаться грозы. Украинцев предупредили о І уровне опасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Грозы будут ожидаться в:

  • Киеве;
  • западных и северных областях;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Киевской области;
  • Полтавской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики прогнозируют приятную и теплую погоду в Украине осенью.

Также недавно после сильного ливня в Ирпенской общине, многие дома были подтоплены.

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