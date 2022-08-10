Украинцев предупредили о грозе: в каких областях ожидать непогоду
Фото: украинцев предупредили о грозе 11 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 11 августа, в ряде областей Украины будут ожидаться грозы. Украинцев предупредили о І уровне опасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
Грозы будут ожидаться в:
- Киеве;
- западных и северных областях;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Киевской области;
- Полтавской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики прогнозируют приятную и теплую погоду в Украине осенью.
Также недавно после сильного ливня в Ирпенской общине, многие дома были подтоплены.
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