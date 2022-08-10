Украинцев предупредили о грозе: в каких областях ожидать непогоду

Завтра, 11 августа, в ряде областей Украины будут ожидаться грозы. Украинцев предупредили о І уровне опасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Грозы будут ожидаться в:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики прогнозируют приятную и теплую погоду в Украине осенью.

Также недавно после сильного ливня в Ирпенской общине, многие дома были подтоплены.

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