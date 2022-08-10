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Ермак назвал "жизненно необходимые" сроки окончания активной фазы войны в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 10 августа 2022 18:43
Ермак назвал "жизненно необходимые" сроки окончания активной фазы войны в Украине Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Жизненно необходимо завершить активную фазу войны России против Украины до начала зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, одна из причин установления таких сроков заключается в возможных российских атаках на теплоэнергетическую инфраструктуру Украины.

"Конечно, такие риски (ракетные атаки по объектам теплоэнергетики, - ред.) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Поэтому это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", - заявил он.

Ермак добавил, что эта задача хотя и сложна и амбициозна, в то же время и жизненно необходима.

"Мы делаем все для того, чтобы цели деоккупации были достигнуты. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", - добавил руководитель ОП, подчеркнув, что чем дольше российские войска находятся на оккупированных территориях, тем сложнее будет их освобождать.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что активная фаза войны в Украине может закончиться до конца этого года. При этом украинские военные могут освободить Херсон. Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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