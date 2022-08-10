ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Массированный обстрел Никопольского района: количество жертв возросло

Новина українською →
Днепр, Среда 10 августа 2022 09:54
Массированный обстрел Никопольского района: количество жертв возросло Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области (t.me/ermaka2022)
Автор: Руслан Гаращенко

Количество жертв в результате ночного обстрела Никопольского района Днепропетровской области возросло до 13. В больнице Марганца скончались двое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела. Врачи боролись, но не смогли их спасти. К этой минуте ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", - сообщил он.

В то же время на атаку оккупантов отреагировали в Офисе президента Украины.

"Никопольский район. 80 реактивных снарядов по жилым домам. Страна-террорист продолжает воевать с мирными людьми. Трусливые россияне не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам подло скрываясь на Запорожской АЭС", - написал руководитель ОП Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что никто из оккупантов не избежит наказания, поскольку известны все фамилии россиян, отдающих приказы и исполняющих их.

"Несколько поколений россиян будут отвечать за все зло", - добавил Ермак, прикрепив к посту фотографии с последствиями обстрела Никопольского района.

Фото: последствия российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области (t.me/ermaka2022)

Напомним, мы писали, что ночью 10 августа российские войска дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району. Враг направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Никополь Днепропетровская область
NEWS
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
ВСУ уничтожили 9 вражеских самолетов и 160 оккупантов: новые потери россиян в войне
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк