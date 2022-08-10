Украина получила от Германии еще несколько "Гепардов"

Германия передала Вооруженным силам Украины еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Германии.

Также за последние несколько дней было поставлено:

Сейчас Украина в целом получила 12 единиц зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard от Германии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце на немецких полигонах началось обучение наших бойцов управлению самоходными зенитными установками Gepard.

Также наше издание раскрывало все характеристики зениток Gepard и танков Leopard.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.