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Украина получила от Германии еще несколько "Гепардов"

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 15:08
Украина получила от Германии еще несколько "Гепардов" Фото: зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия передала Вооруженным силам Украины еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Германии.

Сейчас Украина в целом получила 12 единиц зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard от Германии.

Также за последние несколько дней было поставлено:

  • 49 тысяч снарядов к Gepard;
  • 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце на немецких полигонах началось обучение наших бойцов управлению самоходными зенитными установками Gepard.

Также наше издание раскрывало все характеристики зениток Gepard и танков Leopard.

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