Украина получила от Германии еще несколько "Гепардов"
Фото: зенитные самоходные артиллерийские установки "Гепард" (Getty Images)
Германия передала Вооруженным силам Украины еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Германии.
Сейчас Украина в целом получила 12 единиц зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard от Германии.
Также за последние несколько дней было поставлено:
- 49 тысяч снарядов к Gepard;
- 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце на немецких полигонах началось обучение наших бойцов управлению самоходными зенитными установками Gepard.
Также наше издание раскрывало все характеристики зениток Gepard и танков Leopard.
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