Россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область: в ОВА рассказали о погибших и раненых

Российские оккупанты 10 августа дважды открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага погибли 11 человек, еще 13 - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Враг направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада", - отметил чиновник.

В Марганце-10 жертв

Глава областной военной администрации указал, что в Марганце 10 местных погибли и еще 11 пострадали. Десять человек находятся в больнице, из них семеро - тяжелые.

Резниченко также рассказал, что в городе изувечены:

более 20 многоэтажек;

ЦПАУ;

дворец культуры;

общежитие;

две школы;

здание горсовета;

несколько админпомещений.

Кроме этого, выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан пока без света. В городе работают аварийные бригады электриков.

В Мировской громаде погибла женщина

Глава ОВА проинформировал, что в Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом.

По словам чиновника, еще и пострадали супруги:

женщина с ранениями в больнице, ее состояние оценивают как средней тяжести.

мужчина лечится дома.

В селе также повреждены 11 частных домов и газопроводы. Около тысячи человек остались без газа.