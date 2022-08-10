Россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы
Российские военные нанесли удар по центральной части Бахмута, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
По данным следователей было установлено, что российские военные из реактивной артиллерии "Ураган" нанесли удар по центральной части Бахмута. В результате попаданий в магазины, частные дома и многоэтажки погибли 7 гражданских, еще 6 получили ранения.
"Сейчас полные данные о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары", - заявили в прокуратуре.
Напомним, что российская армия регулярно наносит удары по Бахмуту. Обстреляв многоэтажку оккупанты убили гражданское лицо.
Также россияне обстреливали колледж в Бахмуте, в результате чего загорелись помещения учебного заведения.
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