Россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы

Российские военные нанесли удар по центральной части Бахмута, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры .

По данным следователей было установлено, что российские военные из реактивной артиллерии "Ураган" нанесли удар по центральной части Бахмута. В результате попаданий в магазины, частные дома и многоэтажки погибли 7 гражданских, еще 6 получили ранения.

"Сейчас полные данные о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары", - заявили в прокуратуре.