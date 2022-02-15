Обращение Зеленского, паника на рынках и новые кредиты для Украины: новости за 14 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, нефть рекордно подорожала, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выделении новых кредитов для Украины. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 14 февраля - в материале РБК-Украина.

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Пристайко уточнил свое заявление про возможность невступления Украины в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко разъяснил более ранние заявление о том, что Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что Украина не будет пересматривать план по вступлению в Североатлантический альянс.

Пристайко подчеркнул, что более раннее заявление было результатом недоразумения. "Сейчас мы не член НАТО, и мы готовы пойти на многие уступки, чтобы избежать войны, что мы и сделали в нашем диалоге с русскими. Это не имеет никакого отношения к вступлению в НАТО, поскольку оно предусмотрено конституцией", - заявил он.

COVID идет на спад. Ляшко заявил о стабилизации ситуации

В Украине впервые за последний месяц начала наблюдаться стабилизация ситуации с коронавирусом. Такая тенденция началась на неделю раньше, чем это прогнозировали в Минздраве.

В частности, ситуация с коронавирусом улучшилась в Киеве. Город перешел из "оранжевой" в "желтую" зону карантина.

Шольц объявил о выделении новых кредитов для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выделении новых кредитов для Украины. Один из них - на сумму 150 млн евро - это быстрая выплата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Я могу объявить скорую выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный кредит", - заявил Шольц.