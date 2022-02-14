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Межбанк открылся рекордным скачком курса доллара из-за угрозы российского второжения

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 10:11
Межбанк открылся рекордным скачком курса доллара из-за угрозы российского второжения Фото: курс доллара вырос на 66 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 66 копеек до 28,72 гривен за доллар, курс в покупке до 28,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 61 копейку до 32,56 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,7000 - 28,7200 грн/доллар, евро 32,5429 - 32,5627 грн/евро, российский рубль 0,3747 - 0,3751 грн/рубль.

Межбанк открылся рекордным скачком курса доллара из-за угрозы российского второжения

Напомним, 11 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,0400 - 28,0600 грн/доллар, евро 31,9347 - 31,9575 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,03 гривен за доллар. Курс вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

Аналитики прогнозируют, что в феврале 2022 года гривна может продолжить снижение при сохранении геополитических рисков. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 30,1-30,7 грн.

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