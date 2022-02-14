Авиакомпания Norwegian временно приостанавливает полеты над Украиной 

В авиакомпании Norwegian заявили о временной приостановке полетов над территорией Украины. Это связывают с вопросом безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по коммуникациям Norwegian Эсбена Тумана норвежском телеканала TV2.

"Мы приняли такое решение на основе комплексной оценки безопасности. Поэтому мы решили приостановить полеты над Украиной до особого распоряжения. Безопасность всегда на первом месте", - сказал он.

Указано, что авиакомпания в основном не имеет прямых маршрутов в Украину, но иногда совершает полеты над западными частями страны.

По данным СМИ, авиакомпания SAS, выполняющая регулярные еженедельные рейсы из Осло в Киев, продолжит совершать полеты.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал пресс-менеджер SAS Джон Экхофф.