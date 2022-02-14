Киев вернулся в "желтую" зону карантина: какая ситуация в других регионах
Фото: Киев вернулся в "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ситуация с коронавирусом в Киеве улучшилась. Город перешел из "оранжевой" в "желтую" зону карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Киеве был критический показатель госпитализаций, но ситуация стабилизировалась. Еще в "желтой" зоне находятся Полтавская и Харьковская области.
В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.
Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне.
Ранее первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун. В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений.
Напомним, карантин во Львове продлили еще на неделю. Впрочем, ученикам 5-11 классов разрешили вернуться к очному обучению.