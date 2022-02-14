ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев вернулся в "желтую" зону карантина: какая ситуация в других регионах

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 09:03
Киев вернулся в "желтую" зону карантина: какая ситуация в других регионах Фото: Киев вернулся в "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация с коронавирусом в Киеве улучшилась. Город перешел из "оранжевой" в "желтую" зону карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Киеве был критический показатель госпитализаций, но ситуация стабилизировалась. Еще в "желтой" зоне находятся Полтавская и Харьковская области.

В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.

Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне.

Киев вернулся в &quot;желтую&quot; зону карантина: какая ситуация в других регионах

Ранее первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, грозит ли Киеву новый локдаун. В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений.

Напомним, карантин во Львове продлили еще на неделю. Впрочем, ученикам 5-11 классов разрешили вернуться к очному обучению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины