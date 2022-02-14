Пристайко уточнил свое заявление про возможность невступления Украины в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко разъяснил более ранние заявление о том, что Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что Украина не будет пересматривать план по вступлению в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пристайко подчеркнул, что более раннее заявление было результатом недоразумения.

"Сейчас мы не член НАТО, и мы готовы пойти на многие уступки, чтобы избежать войны, что мы и сделали в нашем диалоге с русскими. Это не имеет никакого отношения к вступлению в НАТО, поскольку оно предусмотрено конституцией", - заявил он.

При этом он добавил, что речь шла о том, чтобы искать соглашения с другими странами.

"Речь идет не об отсрочке плана вступления в НАТО - мы говорим о том, что сейчас мы не в блоке, поэтому нужно искать что-то еще, например двустороннее соглашение с Великобританией, США. Поэтому мы ищем другие механизмы за пределами НАТО, чтобы иметь возможность пережить это конкретное испытание", - подчеркнул посол.