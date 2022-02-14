"Ни 16, ни 17 февраля". Украина не видит рисков полномасштабного наступления РФ, но допускает провокации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО не усматривает угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля. Он также заверил, что ситуация под контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление журналистам.

"Мы полностью осознаем, что происходит на сегодняшний день на территории нашей страны, мы осознаем риски, но ситуация абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не усматриваем, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16 или 17 числа. Мы этого не усматриваем, мы этого не видим", - заявил Данилов.

По его словам, военные угрозы со стороны России остаются до тех пор, пока она оккупирует украинскую территорию. Он также подчеркнул, что с российской стороны могут быть провокации.

"Мы к этому готовы, но мы не понимаем, как в 21 веке другая страна говорит, что "мы вас будем убивать". Скажите пожалуйста, что это такое, как это называется? Геноцид? Терроризм?", - добавил секретарь СНБО.

Отметим, ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников в Европе, о возможном нападении России на Украину в среду, 16 февраля.