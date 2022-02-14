ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Ни 16, ни 17 февраля". Украина не видит рисков полномасштабного наступления РФ, но допускает провокации

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 18:12
"Ни 16, ни 17 февраля". Украина не видит рисков полномасштабного наступления РФ, но допускает провокации Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО не усматривает угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля. Он также заверил, что ситуация под контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление журналистам.

"Мы полностью осознаем, что происходит на сегодняшний день на территории нашей страны, мы осознаем риски, но ситуация абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не усматриваем, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16 или 17 числа. Мы этого не усматриваем, мы этого не видим", - заявил Данилов.

По его словам, военные угрозы со стороны России остаются до тех пор, пока она оккупирует украинскую территорию. Он также подчеркнул, что с российской стороны могут быть провокации.

"Мы к этому готовы, но мы не понимаем, как в 21 веке другая страна говорит, что "мы вас будем убивать". Скажите пожалуйста, что это такое, как это называется? Геноцид? Терроризм?", - добавил секретарь СНБО.

Отметим, ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников в Европе, о возможном нападении России на Украину в среду, 16 февраля.

Напомним, сегодня Беларусь заверила в отсутствии рисков и угроз для Украины из-за совместных с Россией военных учений.

Накануне в Службе безопасности Украины заявили о мощной волне гибридной войны в информационном пространстве, а также попросили украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Алексей Данилов Вторжение России в Украину
NEWS
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины