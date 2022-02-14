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США объявили о временном переносе посольства из Киева во Львов

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Вашингтон, Понедельник 14 февраля 2022 21:08
США объявили о временном переносе посольства из Киева во Львов Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки временно переносят свое посольство из Киева во Львов. Меры связаны с угрозой российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, Государственный департамент постоянно мониторит ситуацию с безопасностью в Украине.

"Исходя из этого, мы находимся в процессе временного переноса нашего посольства в Украине из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских сил. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координирующим дипломатическую деятельность в стране. Мы также продолжаем наш интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", - отметил Блинкен.

Он также заверил, что перенос посольства во Львов не подрывает американскую поддержку Украины. Кроме того, Блинкен в очередной раз призвал всех американских граждан немедленно покинуть страну.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения Российской Федерации.

Также сегодня Греция призвала своих граждан покинуть Украину.

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