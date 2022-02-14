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"Будем делать выводы". Зеленский дал уехавшим депутатам 24 часа на возвращение в Украину

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 16:42
"Будем делать выводы". Зеленский дал уехавшим депутатам 24 часа на возвращение в Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что накануне страну покинули несколько десятков чартеров с народными депутатами, олигархами и бизнесменами. В частности, он призвал их вернуться в течение 24 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я считаю, что мы живем в великое время. Что касается политиков, дипломатов, бизнесменов... Думаю, что остаются надежные, остаются граждане Украины... На этом пути важно, кто с тобой", - отметил президент.

По его словам, тем депутатам и представителям менеджмента Украины, кто выехал за границу, нужно дать сигнал.

"Я от себя хочу попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в страну. Считаю, что они должны вернуться, иначе нам нужно всем как государству, как руководству, делать выводы", - отметил Зеленский.

Отметим, накануне украинские СМИ распространили информацию о том, что Украину массово покидают олигархи из бизнесменов. В частности, за сутки страну покинули десятки самолетов и чартеров.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что сегодня будущее европейской безопасности решается в Украине.

Он также отреагировал на заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Киев якобы мог бы рассмотреть отказ от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

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