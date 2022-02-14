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Угроза нападения РФ. Зеленский обратился к украинцам: главные заявления

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 19:47
Угроза нападения РФ. Зеленский обратился к украинцам: главные заявления Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу угрозы со стороны Российской Федерации. Глава государства уверяет, что ситуация под контролем, а власть готова к любому развитию ситуации.

Главные заявления президента из обращения - в материале РБК-Украина.

Что сказал Зеленский в своем обращении к украинцам:

  • Украину уже не впервые пугают полномасштабной войной, но наша страна сильна как никогда.
  • С Украиной ведут войну на всех фронтах: военном, дипломатическом, энергетическом и информационном.
  • Власть четко понимает все вызовы и знает, что с ними делать, а также готовит достойный ответ на любые агрессивные действия против Украины.
  • Украина стремится к миру и хочет вернуть Крым и ОРДЛО исключительно дипломатическим путем.
  • Бизнесмены и политики, которые на фоне угрозы выехали из Украины, должны вернуться в течение 24 часов, чтобы продемонстрировать, что они настоящие граждане Украины.
  • Украина будет отмечать 16 февраля День Единства, а не нападения РФ.
  • Сейчас кажется, что вокруг темнота, но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом.

Напомним, ранее на встрече с канцлером Германии президент Зеленский заявил, что сегодня в Украине решается будущее европейской безопасности.

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