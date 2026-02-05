Обмін полоненими та новий ультиматум РФ: чим завершилися переговори в Абу-Дабі

Другий раунд переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі завершився. Консультації тривали 4 і 5 лютого - кожного дня сторони працювали майже по 5 годин.

РБК-Україна розповідає про головні підсумки дводенної зустрічі трьох сторін в ОАЕ та чого вдалося досягти.

Посланець Трампа Стів Віткофф повідомив, що сьогодні на перемовинах сторони домовилися:

Російська сторона була представлена на високому військовому рівні. Її очолює начальник ГРУ Ігор Костюков .

З боку США участь у переговорах взяли:

Переговорний процес відбувався у форматі тристоронніх консультацій, роботи в групах та подальшої синхронізації позицій.

Нагадаємо, 23-24 січня в Абу-Дабі відбувся перший раунд переговорів за участі представників України, США та Росії.

Сторони обговорювали зокрема питання енергетики, зокрема вдалося досягнути так званого "енергетичного перемир'я". Втім, воно не протривало й тижня.

Росія зірвала ініціативу, влаштувавши масований удар балістикою по українських ТЕС і ТЕЦ, через що понад 1000 будинків залишилися без опалення в умовах морозів.

Президент Володимир Зеленський назвав це порушенням оголошеної паузи та заявив, що Україна очікує реакції Сполучених Штатів.

Але Трамп стверджує, що Путін нібито "дотримався слова". За його словами, пауза тривала "з неділі до неділі - і це багато".

Детально про результати першого раунду переговорів в Абу-Дабі - РБК-Україна писало в окремому матеріалі.