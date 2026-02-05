Обмін полоненими та новий ультиматум РФ: чим завершилися переговори в Абу-Дабі
Другий раунд переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі завершився. Консультації тривали 4 і 5 лютого - кожного дня сторони працювали майже по 5 годин.
РБК-Україна розповідає про головні підсумки дводенної зустрічі трьох сторін в ОАЕ та чого вдалося досягти.
Головне:
- Другий раунд переговорів Україна-США-РФ в Абу-Дабі тривав два дні.
- Сторони працювали майже по 5 годин щодня.
- Три країни домовилися, що наступна зустріч відбудеться найближчим часом.
- США заявили про домовленість щодо обміну 314 полоненими.
- Зеленський підтвердив домовленість щодо обміну і назвав це значним результатом.
- Сьогодні додому повернулися з полону РФ 157 українців.
- РФ через свої медіа просуває нову вимогу "визнати Донбас" російським усіма країнами. Зеленський це відкидає.
- Пєсков заявив, що Москва продовжить війну, доки Україна не ухвалить "потрібних рішень".
Хто прав участь у переговорах
Переговорний процес відбувався у форматі тристоронніх консультацій, роботи в групах та подальшої синхронізації позицій.
Українську делегацію представляли:
- секретар РНБО Рустем Умєров (очолює делегацію);
- керівник Офісу президента України Кирило Буданов;
- заступник голови ОП Сергій Кислиця;
- начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов;
- радник Офісу президента Олександр Бевз;
- голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
З боку США участь у переговорах взяли:
- посланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер;
- міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл;
- американський генерал Алекс Гринкевич.
Російська сторона була представлена на високому військовому рівні. Її очолює начальник ГРУ Ігор Костюков.
Що заявили сторони
США
Посланець Трампа Стів Віткофф повідомив, що сьогодні на перемовинах сторони домовилися:
- Про обмін 314 полонених між Україною та РФ.
- Обговорення триватимуть і в найближчі тижні "очікується подальший прогрес".
Україна:
- Буданов в коментарі РБК-Україна назвав переговори конструктивними та подякував США та ОАЕ за посередництво.
- Зеленський заявив, що на перемовинах в Абу-Дабі "говорили про все" й інформація є "дуже сенситивною". Українська команда приїде і розповість президенту деталі. Тоді він прокомунікує це зі ЗМІ.
- Домовленість щодо обміну полоненими є "значним результатом".
- Київ зазначає, що партнери мають бути готовими забезпечити Україні реальні гарантії безпеки, а також посилювати тиск на агресора.
- Україна наполягає - жодних "винагород" Росії бути не повинно, інакше Москва згодом може зірвати будь-які домовленості.
Росія:
- Прокремлівські медіа повідомили, що РФ нібито висунула нову вимогу в межах "великого договору" - "визнання Донбасу" російським усіма країнами світу. (Зеленський відкидає це. Він заявив, що це нічого не дасть і точно не всі країни будуть такі документи про "визнання" підписувати).
- Вже давно офіційно Москва продовжує просувати й стару позицію: виведення Сил оборони України усього Донбасу, а також із територій Запорізької та Херсонської областей, включно з районами, які РФ навіть не контролює.
- Кремль вимагає від Києва "ухвалення потрібних рішень", очевидно натякаючи на ультиматуми щодо територій.
- Тим часом перемовник Кремля Кирило Дмитрієв заявив про "позитивний рух" у переговорах і знову звинуватив Європу в тому, що вона "перешкоджає процесу".
Нагадаємо, 23-24 січня в Абу-Дабі відбувся перший раунд переговорів за участі представників України, США та Росії.
Сторони обговорювали зокрема питання енергетики, зокрема вдалося досягнути так званого "енергетичного перемир'я". Втім, воно не протривало й тижня.
Росія зірвала ініціативу, влаштувавши масований удар балістикою по українських ТЕС і ТЕЦ, через що понад 1000 будинків залишилися без опалення в умовах морозів.
Президент Володимир Зеленський назвав це порушенням оголошеної паузи та заявив, що Україна очікує реакції Сполучених Штатів.
Але Трамп стверджує, що Путін нібито "дотримався слова". За його словами, пауза тривала "з неділі до неділі - і це багато".
