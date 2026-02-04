"Путін дотримав слова": Трамп відкинув звинувачення Зеленського щодо порушення РФ перемир'я

Президент США Дональд Трамп став на бік РФ у суперечці із президентом України Володимиром Зеленським про перемир'я, зазначивши, що порушення домовленостей не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа в Білому домі.

Так, президент США заявив, що тижнева пауза в обстрілах української енергетики, про яку він особисто просив російського диктатора Володимира Путіна, офіційно завершилася в неділю, 1 грудня.

За його словами, тимчасова пауза у військових ударах Росії по Україні тривала "з неділі по неділю" і Москва дотрималась цих часових меж.

"Пауза була з неділі до неділі. Вона закінчилася, і Путін зараз сильно вдарив по них. Путін дотримав свого слова", - заявив Трамп.

Крім того, американський президент чітко дав зрозуміти, що задоволений навіть таким коротким перепочинком. Він зазначив, що в умовах суворої зими будь-яка зупинка вогню є позитивом:

Про терміни: Трамп вважає, що сім днів без ударів - це значний результат для нинішньої фази війни.

Про гуманітарний аспект: "Ми приймемо що завгодно, тому що там дійсно дуже, дуже холодно", - зазначив він, натякаючи на критичність ситуації в енергетиці.

Він також обмовився, що спілкувався з Володимиром Путіним, але не уточнив, коли саме відбулася розмова.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловлював незадоволення тим, що пауза в ударах тривала лише чотири дні. За його словами, це була пропозиція Трампа, і він очікує реакції США щодо подальших дій.