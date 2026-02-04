ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Путін дотримав слова": Трамп відкинув звинувачення Зеленського щодо порушення РФ перемир'я

Середа 04 лютого 2026 00:48
UA EN RU
"Путін дотримав слова": Трамп відкинув звинувачення Зеленського щодо порушення РФ перемир'я Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп став на бік РФ у суперечці із президентом України Володимиром Зеленським про перемир'я, зазначивши, що порушення домовленостей не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа в Білому домі.

Читайте також: Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну

Так, президент США заявив, що тижнева пауза в обстрілах української енергетики, про яку він особисто просив російського диктатора Володимира Путіна, офіційно завершилася в неділю, 1 грудня.

За його словами, тимчасова пауза у військових ударах Росії по Україні тривала "з неділі по неділю" і Москва дотрималась цих часових меж.

"Пауза була з неділі до неділі. Вона закінчилася, і Путін зараз сильно вдарив по них. Путін дотримав свого слова", - заявив Трамп.

Крім того, американський президент чітко дав зрозуміти, що задоволений навіть таким коротким перепочинком. Він зазначив, що в умовах суворої зими будь-яка зупинка вогню є позитивом:

  • Про терміни: Трамп вважає, що сім днів без ударів - це значний результат для нинішньої фази війни.

  • Про гуманітарний аспект: "Ми приймемо що завгодно, тому що там дійсно дуже, дуже холодно", - зазначив він, натякаючи на критичність ситуації в енергетиці.

Він також обмовився, що спілкувався з Володимиром Путіним, але не уточнив, коли саме відбулася розмова.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловлював незадоволення тим, що пауза в ударах тривала лише чотири дні. За його словами, це була пропозиція Трампа, і він очікує реакції США щодо подальших дій.

"Порушення" енергетичного перемир'я

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до російського лідера Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити обстріли українських мирних міст через різке похолодання, а запропонована пауза мала тривати один тиждень.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль погодився припинити удари тільки до 1 лютого.

У ніч на 3 лютого окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, вони застосували велику кількість балістики та ударних дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом