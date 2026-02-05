ua en ru
Чт, 05 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися

ОАЕ, Четвер 05 лютого 2026 14:08
UA EN RU
Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися Фото: українська делегація на другому раунді перемовин в Абу-Дабі (mofa.gov.ae)
Автор: Валерій Ульяненко

В Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори між Україною, США та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам розповіла речниця секретаря РНБО Діана Давітян.

Читайте також: Україна та РФ домовились про обмін 314 полоненими

Сьогодні, 5 лютого, в Абу-Дабі триває другий день тристоронньої зустрічі США, України та Росії.

Раніше секретар РНБО та глава української делегації Рустем Умєров розповів, що відбудуться тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, в середу, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів за участю США, Україна та РФ. Обговорення тривало близько п'яти годин.

За словами Рустема Умєрова, після основної зустрічі роботу було продовжено у форматі окремих груп.

Попередні переговори в ОАЕ відбулися 23-24 січня. Україна, РФ і США провели першу тристоронню зустріч, при цьому сторони публічно не розкривали результати домовленостей.

Джерела РБК-Україна розповіли, що у військовому блоці був зафіксований прогрес. Йшлося про можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.

Однак територіальне питання, яке являється ключовим, поки так і не було вирішене: РФ стоїть на своєму - виведенню військ з Донбасу, але Київ не поступається.

Нагадаємо, нещодавно під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим.

За словами аналітиків з Інституту вивчення війни, територіальні та політичні вимоги країни-агресорки значно ширші, ніж заяви Кремля про Донбас, які публічно озвучуються для західної аудиторії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Сполучені Штати Америки Російська Федерація Об'єднані Арабські Емірати Мирні переговори
Новини
Понад 1000 будинків у Києві залишаються без опалення вже третій день
Понад 1000 будинків у Києві залишаються без опалення вже третій день
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ