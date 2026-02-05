Буданов зробив першу заяву про підсумки переговорів з РФ в Абу-Дабі

Керівник ОП Кирило Буданов зробив першу заяву про підсумки другого раунду переговорів України, США та Росії, які відбулися в Абу-Дабі. Він назвав консультації конструктивними.

Про це Буданов сказав в коментарі РБК-Україна.

"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", - заявив керівник ОП, який є учасником української делегації на переговорах, в коментарі РБК-Україна.

Інших деталей щодо досягнутих перемовин він поки не розкрив.

Що відомо про переговори Україна-США-РФ в Абу-Дабі

Другий раунд переговорів у форматі Україна-США-РФ проходив 4 та 5 лютого і тривав два дні. Консультації щодня тривали майже по п’ять годин.

Переговори проходили у форматі тристоронніх зустрічей, роботи в групах та подальшої синхронізації позицій.

Українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.

Американську сторону представляли посланець Дональда Трампа Стів Віткофф, а також Джаред Кушнер, Деніел Дрісколл і генерал Алекс Гринкевич.

Російську делегацію очолював начальник ГРУ Ігор Костюков.

Після завершення консультацій Віткофф заявив, що сторони домовилися про обмін 314 полоненими. Президент України Володимир Зеленський напередодні говорив про домовленість щодо обміну та назвав це "значним результатом".

Водночас прокремлівські ЗМІ повідомляли про нові вимоги Москви щодо Донбасу, зокрема про бажання РФ домогтися його міжнародного визнання як "російського".

Чим закінчився перший раунд перемовин

Нагадаємо, перший раунд переговорів України, США та Росії відбувся 23-24 січня в Абу-Дабі. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали 20-пунктний мирний план, зокрема питання Донбасу.

Під час консультацій вдалося досягти певного прогресу у військових питаннях, однак щодо територій конкретних рішень не ухвалили. Учасники назвали переговори конструктивними та домовилися продовжити роботу, доповівши про результати керівництву своїх країн.

Окремо на переговорах піднімали тему енергетичної безпеки. Пізніше президент США Дональд Трамп заявив про домовленість щодо тимчасового "енергетичного перемир’я", однак вже 3 лютого РФ завдала масованого удару по енергетиці України, зокрема по об’єктах, що забезпечують теплопостачання Києва та Харкова.

Україна назвала це порушенням домовленостей і передала США дані про всі атаки після заявленої паузи, очікуючи від Вашингтона більш жорсткої реакції на дії Москви.