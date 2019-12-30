Обмен пленными и освобождение экс-беркутовцев: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

Украина и "ЛДНР" обменялись пленными, Кабмин уволил главу АРМА, в Киеве открыли Шулявский мост. Подробнее о том, что произошло на выходных, 28-29 декабря, - в материале РБК-Украина

Состоялся обмен пленными между Украиной и "ЛДНР"

В воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76". СБУ опубликовала список освобожденных украинцев.

В рамках обмена боевикам передали пятерых экс-"беркутовцев". Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськином, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко.

Подробно о том, как проходил обмен - в материале РБК-Украина.

Украина и Россия начала процесс подписания документов о транзите газа

Украина и Российская Федерация в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона в Facebook.

По его словам, процесс подписания документов уже начался.

Президент подписал закон о добыче янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов добычи янтаря. Об этом сообщается на странице законопроекта №2240 на сайте Верховной рады.

Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Кабмин уволил главу АРМА Янчука

Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом говорится в распоряжении №1374-р от 27 декабря.

Ранее Янчук подал иск против Кабинета министров из-за отстранения его от должности главы АРМА.

В Сомали произошел масштабный теракт, число жертв приблизилось к 100

В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, в результате теракта погибли десятки человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что теракт произошел в людном месте. По данным радиостанции Dalsan, жертвами взрыва стали 50 человек. В то же время член федерального парламента Абдуразак Мухаммед уточнил, что число погибших составляет более 90 человек. Также сообщается, что среди погибших 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.

В Киеве открыли Шулявский мост

В субботу, 28 декабря, после 10 месяцев реконструкции открыли Шулявский путепровод.

Напомним, в феврале 2017 года на Шулявском мосту обвалилась часть бетонного забора. Весной 2019-го Шулявский путепровод полностью перекрыли и начали демонтаж конструкций. Городская власть анонсировала ремонт путепровода, который продлится 2 года.

Аналитики дали прогноз курса доллара на начало 2020 года

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн", - сказал он.

Синоптики удивили украинцев новым прогнозом и назвали пик морозов

Погода в Украине в январе 2020 преподнесет жителям ряда областей настоящие сюрпризы с температурными качелями с разницей в 20 градусов. Если последние дни декабря и начало первого месяца года ожидаются влажными и не по зимнему теплыми, то уже с третьей декады ударят серьезные холода. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo и Meteoprog.