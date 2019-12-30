Обмін полоненими та звільнення екс-"беркутівців": новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Україна і "ЛДНР" обмінялися полоненими, Кабмін звільнив главу АРМА, в Києві відкрили Шулявський міст. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 28-29 грудня, - в матеріалі РБК-Україна.

Відбувся обмін полоненими між Україною і "ЛДНР"

В неділю, 29 грудня, відбувся обмін полоненими між Україною і так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76". СБУ опублікувала список всіх звільнених українців.

В рамках обміну бойовикам передали п'ятьох екс-"беркутівців". Мова йде про Олега Янишевском, Сергія Зінченка і Павла Аброськином, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка.

Детально про те, як проходив обмін - в матеріалі РБК-Україна.

Україна і Росія почала процес підписання документів про транзит газу

Україна і Російська Федерація у Відні почали процес підписання документів, пов'язаних з транзитом газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона у Facebook.

За його словами, процес підписання документів вже почався.

Президент підписав закон про видобуток бурштину

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання питань видобутку бурштину. Про це повідомляється на сторінці законопроекту №2240 на сайті Верховної ради.

Законом Кримінальний кодекс України доповнюється статтею 240, згідно з якою незаконне видобування, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. - 17 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження свободи на термін від 2 до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Кабмін звільнив главу АРМА Янчука

Кабінет міністрів звільнив Антона Янчука з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше Янчук подав позов проти Кабінету міністрів через відсторонення його від посади глави АРМА.

В Сомалі стався масштабний теракт, кількість жертв наблизилося до 100

У столиці Сомалі Могадішо вибухнув замінований автомобіль, в результаті теракту загинули десятки людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що теракт стався в людному місці. За даними радіостанції Dalsan, жертвами вибуху стали 50 людей. У той же час член федерального парламенту Абдуразак Мухаммед уточнив, що кількість загиблих становить понад 90 осіб. Також повідомляється, що серед загиблих 17 поліцейських, 73 цивільних і чотири іноземця.

У Києві відкрили Шулявський міст

У Києві сьогодні, 28 грудня, після 10 місяців реконструкції відкрили Шулявський шляхопровід.

Нагадаємо, в лютому 2017 року на Шулявському мосту обвалилася частина бетонної огорожі. Весною 2019-го Шулявський шляхопровід повністю перекрили і почали демонтаж конструкцій. Міська влада анонсувала ремонт шляхопроводу, який триватиме 2 роки.

Аналітики дали прогноз курсу долара на початок 2020 року

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,8/24,1 грн", - сказав він.

Синоптики здивували українців новим прогнозом та назвали пік морозів

Погода в Україні у січні 2020 готує жителям ряду областей справжні сюрпризи із температурними гойдалками з різницею в 20 градусів. Якщо останні дні грудня і початок першого місяця року очікуються вологими й не по зимовому теплими, то вже з третьої декади вдарять серйозні холода. Про це йдеться в довгостроковому прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo та Meteoprog.